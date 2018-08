später lesen Winzer dürfen Wein des Jahrgangs 2018 säuern FOTO: Daniel Karmann FOTO: Daniel Karmann Teilen

Die Winzer aller rheinland-pfälzischen Anbaugebiete dürfen ihre Erzeugnisse des aktuellen Jahrgangs säuern. Das betreffe Trauben, Most, teils gegorenen Traubenmost, Jungwein und Wein, teilte das Ministerium für Weinbau am Freitag in Mainz mit. dpa