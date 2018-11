später lesen Winzer freuen sich über besondere Trockenbeerenauslesen FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Der warme und trockene Herbst hat den Winzern ungewöhnlich süße Moste beschert. Den höchsten Oechsle-Grad erzielte in einer Umfrage des Deutschen Weininstituts zu Trockenbeerenauslesen das Weingut Dr. Hermann in Erden an der Mosel mit 321 Grad. dpa