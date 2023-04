Neue EU-Regel Zutatenliste oder QR-Code? Winzer müssen bald kennzeichnen, was im Wein steckt

In der Politik ist die Kennzeichnungspflicht zwar bislang kein großer Aufreger, aber auch nicht unumstritten. Der FDP-Landtagsabgeordnete Marco Weber hält die gesamte Initiative für wenig sinnvoll. Der Verbraucher schaue in der Regel auf die Sorte und das Weingut, der Gewinn einer solchen Kennzeichnung halte sich also in Grenzen, sagte Weber unserer Zeitung. Für Winzer hingegen bedeute dies einen erheblichen Mehraufwand. Die Grünen-Landtagsabgeordnete Jutta Blatzheim-Roegler hingegen befürwortet, dass die Informationen auf Weinflaschen transparent gemacht werden. Den Weg wolle sie aber nicht per Zwang vorschreiben, sagte sie unserer Zeitung.