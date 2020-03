Winzer und Spargelbauern hoffen auf Erntehelfer

Ausländische Erntehelfer legen Folie über Spargelreihen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild.

Koblenz Nach der massiven Einschränkung der Einreise aus dem Ausland aufgrund der Corona-Pandemie bangen Bauern und Winzer um ihre Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa. Inzwischen hätten sich zahlreiche Menschen in Deutschland zur Mitarbeit in landwirtschaftlichen Betrieben gemeldet, teilte der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau am Donnerstag mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa