später lesen Winzer ziehen überaus positive Erntebilanz FOTO: Roland Weihrauch FOTO: Roland Weihrauch Teilen

Twittern

Teilen



Die Traubenlese hat den Winzern in diesem Jahr satte Erträge und voraussichtlich hohe Qualitäten beschert. Die Weinmostmenge in den 13 deutschen Anbaugebieten erreichte nach einer vorläufigen Schätzung 10,7 Millionen Hektoliter, wie das Deutsche Weininstitut am Donnerstag in Bodenheim mitteilte. dpa