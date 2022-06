Nahverkehr : Wird Busfahren in der Region nach dem 9-Euro-Ticket teurer?

Seit heute gibt es das 9-Euro-Ticket. Foto: dpa Foto: dpa/Monika Skolimowska

Trier Das 9-Euro-Ticket ist gefragt: 20.000 der Billigtickets wurden allein in der Region verkauft. Die große Nachfrage könnte vor allem am bevorstehenden Pfingstwochenende zu überfüllten Bussen und Bahnen führen. Doch nach dem Auslaufen der Aktion könnten die Preise für den Nahverkehr steigen – auch in der Region.