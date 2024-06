Bildung Wird Informatik ein verpflichtendes Fach in der Schule?

Rheinland-Pfalz fördert den Ausbau der naturwissenschaftlich-technischen Bildung in den Schulen. Eine Arbeitsgruppe im Bildungsministerium prüfe derzeit die Rahmenbedingungen, unter denen ein verpflichtendes Fach Informatik an den Schulen in Rheinland-Pfalz eingeführt werden könnte, erklärte Ministerin Stefanie Hubig (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion in Mainz.