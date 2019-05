Steigende Kosten : Wird Wohnen in der Region wegen der Grundsteuer bald noch teurer?

Trier/Mainz Der Eigentümerverband warnt vor steigenden Kosten, wenn der Bund eine Reform beschließt. Trier belegt bei den Sätzen schon jetzt mit Mainz den Spitzenplatz im Land.

Steigen Mieten in Teilen der Region bald mächtig an? Der Eigentümerverband Haus und Grund geht auf Anfrage unserer Zeitung davon aus. Der rheinland-pfälzische Verbandsdirektor Ralf Schönfeld sagt, dass die Grundsteuerreform die Belastungen für Immobilienbesitzer und Mieter in Städten wie Trier steigen lasse, wo die Grundstückspreise ohnehin in den vergangenen Jahren gestiegen sind. In Einzelfällen könnten Kosten um das Doppelte steigen.

Derzeit herrscht Streit um eine Grundsteuerreform, bei der das Bundesverfassungsgericht bis Ende 2019 eine Neuregelung verlangt hat. Derzeit werden noch Grundstückswerte von 1964 in Westdeutschland und von 1935 in Ostdeutschland genutzt. In vielen Regionen sind die Preise in den Jahrzehnten danach aber massiv angestiegen. Eine Lösung droht nun am bayerischen Widerstand zu scheitern. Bundesfinanzminister Olaf Scholz bevorzugt ein sogenanntes wertabhängiges Modell, bei dem sich Kosten am Bodenwert und der durchschnittlichen Miete bemessen sollen. Bayern fordert dagegen ein Konzept, bei dem sich die Steuerhöhe grundsätzlich an der Fläche bemessen soll.