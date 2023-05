Missy Motowns Unternehmen beauftragt Wirrwarr um Berater für Infopoints im Ahrtal

Hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) als Landesbehörde bei der viel diskutierten Auftragsvergabe an die „m2a atritude Betriebs GmbH“ aus Frankfurt zum Betreiben der Infopoints im Ahrtal rechtliche Fehler gemacht? Welches Vertragsmodell wurde hierfür gewählt? Die ADD in Trier teilt auf Anfrage der Rhein-Zeitung mit, dass es sich bei dem Papier nicht um einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag handele, sondern vielmehr um einen Dienstleistungsvertrag. Was das genau zur Folge hat, dazu gleich mehr.