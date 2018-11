später lesen Wirtschaft hat mehr klimaschädliche Stoffe verwendet Teilen

Twittern

Teilen



Die Unternehmen in Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr mehr klimawirksame Stoffe eingesetzt als im Jahr zuvor. Rund 519 Tonnen seien es gewesen - das ist ein Plus von 4,3 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems berichtete. dpa