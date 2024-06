Wirtschaftspolitik Wirtschaft in fordert bessere Rahmenbedingungen

Unternehmen und Verbände aus Rheinland-Pfalz haben angesichts hoher Energiepreise und der anstehenden Transformation in der Industrie Entlastungen sowie bessere Rahmenbedingungen gefordert. Mehr als 50 Firmen, Kammern und Verbände vor allem aus energieintensiven Branchen sprechen sich in einer am Donnerstag in Mainz veröffentlichten Erklärung unter anderem für eine bessere Förderung von Innovationen und für Planungserleichterungen aus.