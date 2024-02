Grenzgänger Luxemburg ist nicht mehr die reichste EU-Region

Trier · Südirland ist inzwischen reicher als das Großherzogtum. Doch immer noch basiert ein Großteil des Reichtums in Luxemburg auf der Arbeitskraft der Grenzgänger. Die Region Trier dagegen verliert an Wirtschaftskraft. Warum das so ist.

27.02.2024 , 13:43 Uhr

Die Wirtschaft in Luxemburg wächst – auch dank der Grenzgänger. In der Region Trier dagegen wird weniger Geld verdient. Archiv-Foto: Birgit-Pfaus-Ravida Foto: pfaus birgit