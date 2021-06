Militär : So wichtig ist die Airbase für die Region

Eine F-16 Falcon, aufgenommen auf der US-Airbase Spangdahlem. 10 500 US-Bürger leben aktuell in der Region Trier. Foto: dpa/Boris Roessler

Spangdahlem Sie bringt Lärm und Umweltbelastungen. Sie ist aber auch ein enormer Wirtschaftsfaktor. Wir haben nachgehört, wie viele Arbeitsplätze, Aufträge und Mietverhältnisse die Airbase Spangdahlem der Region beschert.

Wenn die Kampfjets in Spangdahlem kreischend starten, dann klirren in Binsfelder Schränken die Tassen und Gespräche verstummen, bis der Lärm endlich nachlässt. Doch ohne die Airbase – würde es in der Eifel da nicht womöglich allzu leer und leise?

Jahrzehnte könnte es dauern und viele Millionen Euro kosten, ehe alle Umweltschäden beseitigt sind, die durch die US Air Force entstanden. Doch hat die Region der Präsenz des Nato-Partners jede Menge Arbeitsplätze zu verdanken, unzählige lukrative Aufträge und internationale Freundschaften. „Es ist ein zweischneidiges Schwert“, sagt Bernd Elsen, Vizepräsident der Handwerkskammer Trier und Leiter eines Elektro-Unternehmens, das in Speicher direkt in der Einflugschneise liegt. „Es gibt bei allem zwei Seiten“, sagt auch Alois Gerten, Ortsbürgermeister des Dorfes Spangdahlem. Betrachten wir in diesem Artikel einfach mal die glänzende Seite der Medaille. Schauen wir auf das, was die Airbase Spangdahlem der Region Trier bringt:

Einwohner und Arbeitsplätze: Das 52. Jagdgeschwader zählt aktuell 3500 militärische und fast 1000 Zivilbeschäftigte. Diese Menschen leben und arbeiten allerdings nicht alle in der Eifel, sondern sie sind nach Auskunft der Airbase-Pressestelle verteilt auf sieben Standorte in Deutschland, Holland, Belgien und Italien, die dem Geschwader zugeordnet sind. Von den 1000 Zivilangestellten sind 700 Deutsche, rund 300 US-Amerikaner. Viele „Airmen“ kommen nicht alleine in die Region, sondern mit ihren Familien. So „verwaltet“ die Airbase insgesamt 10 500 US-Bürger. Nur 10 500 – müsste man eigentlich sagen. Vor einigen Jahren waren es noch deutlich mehr.

So ist auf der Homepage des Eifelkreises Bitburg-Prüm noch immer von 12 500 Amerikanern die Rede, die 200 Millionen Euro Kaufkraft in der Region hielten. Wie hoch der Wert aktuell auch genau sein mag – von dieser Wirtschaftskraft zeugen zahlreiche Diner, Barber-Shops oder auf US-Kundschaft spezialisierte Autohäuser. Auch Angela Neuerburg von Angel Antiques in Herforst zählt viele Amerikaner zu ihren Kunden. „Wir haben den Standort in der Nähe des Süd-Tores ganz bewusst gewählt“, sagt sie. Antike Möbel seien bei Amerikanern, die aus ihrer Heimat vor allem Pressspan und Holzimitat kennen, sehr beliebt. Zumal massives Eichenholz auch die vielen Umzüge gut überstehe: Die meisten Militärangehörigen sind nur für zwei bis drei Jahre in der Eifel stationiert.

Mietverhältnisse: „Die Integration des Militärs und seiner Familien in die deutsche Gemeinschaft war seit jeher ein Hauptanliegen der Spangdahlem Airbase“, teilt Pressesprecherin Iris Reiff für den US-Stützpunkt mit – „unsere Mitarbeiter und ihre Familien machen einen Teil vieler Gemeinden aus“. 80 Prozent der Militär-Angehörigen leben außerhalb der Base. Verteilt über 200 Gemeinden. Rund 2400 Mietverhältnisse wurden laut Eifelkreis abgeschlossen. „Diese Zahlen zeigen eindrucksvoll, wie sehr die beiden Nationen in der Region zusammengewachsen sind“, schreibt die Kreisverwaltung auf ihrer Webseite. Nur ein Fünftel des Personals lebt auf dem Flugplatz.

Investitionen: Der Luftwaffenstützpunkt hat in den vergangenen fünf Jahren mehr als 70 Millionen Dollar – das sind rund 57 Millionen Euro – in seine Infrastruktur investiert. Mit zehn Unternehmen habe die Base dafür Verträge geschlossen. Die Firmen hätten 15 Subunternehmer beschäftigt. Alleine 130 Mitarbeiter aus dem Saarland seien beteiligt gewesen.

Sonstige Ausgaben der Base: 2019 und 2020 bestellte der Stützpunkt in 599 Fällen bei 78 deutschen Anbietern Waren oder Dienstleistungen im Wert von knapp 50 Millionen Dollar. Nimmt man Wohnungsmieten oder Reparaturverträge hinzu, so kommt man laut Pressestelle alleine für 2020 auf Ausgaben in Höhe von 155 Millionen US-Dollar (127 Millionen Euro). „Die Airbase ist schon ein Wirtschaftsfaktor“, sagt Elsen. Gerade fürs Handwerk habe sie eine sehr große Bedeutung. Auch sein Betrieb profitiert. Zwar habe er zuletzt keinen großen Auftrag bekommen, doch sei hier mal in einer Mietwohnung für US-Bürger was zu tun, dort in einer Pension, deren Gäste auf der Base arbeiten, dann in einem Restaurant, das von US-Gästen lebt ...

Austausch der Nationen: „Was wir neben Arbeitsplätzen und Verträgen in die Eifel bringen, ist ein kultureller Austausch, langjährige Freundschaften und Partnerschaft über Jahrzehnte hinweg.“ Austausch finde auf allen Ebenen statt, teilt die Airbase-Pressestelle mit, während der deutsche Freundschaftsverein „Host Nation Council“ nicht auf die Anfrage unserer Zeitung antwortet.

Eine intensive Zusammenarbeit gibt es im medizinischen Bereich ebenso wie bei Feuerwehr, Polizei- oder Strafverfolgung. So hat sich das Bitburger Krankenhaus ganz auf die Bedürfnisse werdender US-Mütter eingestellt, während die Amerikaner dafür gesorgt haben, dass 80 Prozent der Zivilbeschäftigten die erste Corona-Impfung auf der Base erhielten.

„Die nachbarschaftliche Freundschaft wird kontinuierlich gelebt“, sagt Alois Gerten. In Veranstaltungen wie „Explore the Eifel“, bei der Amerikaner ihre neue Heimat kennenlernen. Oder wenn Kinder der Bitburger St. Martin Schule auf der Base zu Gast sind.

Zahlreiche Freundschaften sind entstanden. Auch Angela Neuerburg hat in ihrem Geschäft erlebt, wie aus Kunden Freunde wurden. Selbst wenn die die Eifel eines Tages verlassen, sei es leicht, Kontakt zu halten. „Über Facebook oder Video-Chat ist das gar kein Problem.“.

Und dann wäre da natürlich noch die Liebe. Laut Statistischem Landesamt wurden im Eifelkreis seit 2011 genau 183 deutsch-amerikanische Ehen geschlossen. Das entspricht knapp vier Prozent aller neuen Ehen. Im Kreis Bernkastel-Wittlich sagten 85 internationale Paare Ja und im Kreis Trier-Saarburg 35.

Die Abzugspläne, die Donald Trump für das US-Militär hatte, sind zwar vom Tisch. Doch vergessen sind sie nicht. Was wäre wenn? Diese Frage stellen sich in der Eifel trotzdem viele. Weder Bernd Elsen noch Angela Neuerburg glauben, dass ein Wegzug der Amerikaner unverschmerzbar wäre. „Das wäre nicht das Ende der Welt. Im Leben gibt es nichts Konstanteres als Veränderung“, sagt Neuerburg und verweist auf den Bitburger Flugplatz, der sich nach dem Abzug der Air Force in ein gefragtes Gewerbegebiet verwandelte. Auch Elsen ist überzeugt, dass der Verlust nach drei bis vier harten Jahren überwunden wäre. „Die Liegenschaft ist ein Goldstück“, sagt er. Riesige Flächen. Perfekt erschlossen. Und mit eigener Autobahnzufahrt. Da würde es, glaubt er, nicht lange dauern, bis sich große Firmen ansiedeln.