Konjunktur Wirtschaftsleistung sinkt deutlich: Arbeitsmarkt aber robust

Düstere Daten: Vor allem aufgrund von Rückgängen in der Industrie ist die Wirtschaftsleistung von Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr so stark gesunken wie in keinem anderen Bundesland. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm nach vorläufigen Berechnungen um 4,9 Prozent ab, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Deutschlandweit stand ein Minus von 0,3 Prozent zu Buche. Der Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz zeigte sich der Behörde zufolge dennoch robust.