Wirtschaftsministerin: Saarland soll Autoland bleiben

Das Saarland soll und kann trotz struktureller Umbrüche des Marktes in Zukunft weiterhin ein Autoland sein. Das sagte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Montag beim Sommergespräch mit Journalisten in Saarbrücken. dpa