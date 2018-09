später lesen Wirtschaftsministerin: „Stromspar-Check“ hat viele Gewinner Teilen

Twittern

Teilen



Das Saarland hat ein positives Fazit der bundesweiten Aktion „Stromspar-Check“ für Haushalte mit geringem Einkommen gezogen. In den zehn Jahren seit dem Start hätten im Land knapp 2,4 Millionen Euro Energiekosten gespart und mehr als 52 000 Tonnen Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid vermieden werden können, sagte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Dienstag in Saarbrücken. dpa