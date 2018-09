später lesen Wirtschaftswachstum schwächt sich ab Teilen

Das Wirtschaftswachstum in Rheinland-Pfalz hat sich im zweiten Quartal dieses Jahres weiter abgeschwächt. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems vom Freitag stieg das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorquartal bereinigt gerade mal um 0,1 Prozent - nach einem Plus von jeweils 0,5 Prozent in den beiden Vorquartalen. dpa