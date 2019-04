später lesen Wissenschaft in der Tram: „Science Week“ zum Thema Mobilität Teilen

Twittern

Teilen



In der Weinstube, bei einer Stadtführung, in der Straßenbahn: Während der Mainzer Wissenschaftsveranstaltung „Science Week“ können sich ab diesem Sonntag (28.4.) interessierte Bürger an ungewöhnlichen Orten zu Forschung rund um das Thema Mobilität informieren. dpa