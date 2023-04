Biotechnologie Wissenschaft und Wirtschaft mit Plattform vernetzen

Mit dem Rückenwind des Corona-Impfstoffherstellers Biontech sowie einer neuen Plattform für Wissenschaft und Wirtschaft will Rheinland-Pfalz sein Profil als internationaler Biotechnologiestandort schärfen. Die Biotechnologie habe in Rheinland-Pfalz mit Unternehmen wie BASF und Boehringer Ingelheim eine lange Tradition, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag zum Startschuss für die neue Plattform in Mainz. Durch das in Mainz angesiedelte Unternehmen mit seiner mRNA-Technologie habe der Standort jedoch weltweite Aufmerksamkeit bekommen. Diesen Standortvorteil wollten Land und Stadt nutzen.