Wissenschaftler: Politiker müssen unterwegs authentisch sein

Saarbrücken/Trier So manche Spitzenpolitiker nutzen die parlamentarische Sommerpause, um - oft in Begleitung von Journalisten - im Land unterwegs zu sein. Keine schlechte Idee, meint Politikwissenschaftler Uwe Jun.

Sommertouren von Politikern etwa in Rheinland-Pfalz und dem Saarland kommen nach Einschätzung des Trierer Politikwissenschaftlers Uwe Jun beim Bürger gut an - selbst dann, wenn sie ohne konkretes Ergebnis bleiben. „Solche Gespräche werden dann trotzdem positiv bewertet, weil man zeigt, dass man sich mit den Wünschen der Bevölkerung auseinandergesetzt hat“, sagte Jun im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.