später lesen Wissing: Alle Brücken in Rheinland-Pfalz sind standfest FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem Brückeneinsturz in Genua hat Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) versichert, dass keine der 7500 Brücken in Rheinland-Pfalz einsturzgefährdet ist. „Alle Brücken in Rheinland-Pfalz sind für den Verkehr geeignet und standfest“, sagte Wissing am Donnerstag im Landtag. dpa