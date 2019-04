später lesen Wissing als rheinland-pfälzischer FDP-Chef wiedergewählt Teilen

Twittern

Teilen



Der rheinland-pfälzische FDP-Chef Volker Wissing ist als Landesvorsitzender der Liberalen wiedergewählt worden. Auf einem Parteitag der FDP in Frankenthal wurde der 48-Jährige am Samstag mit 154 der 190 gültigen Stimmen wieder an die Spitze des Landesverbands gewählt, wie ein Parteisprecher mitteilte. dpa