Wissing: Ampel-Koalition „keine Blaupause“ für den Bund

FDP-Landesvorsitzender Volker Wissing. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz Die Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz ist nach Einschätzung von FDP-Generalsekretär Volker Wissing „keine Blaupause“ für die Bundespolitik. Die am Freitag beschlossene Fortführung des Bündnisses mit SPD und Grünen zeige aber, „dass wir als Parteien gesprächs- und handlungsfähig sind“, sagte der rheinland-pfälzische FDP-Landesvorsitzende und fügte hinzu: „Das ist sicher ein Signal, das man in Berlin wahrnehmen wird.“

Bei den mehr als fünfwöchigen Koalitionsverhandlungen sei es um rheinland-pfälzische Fragen gegangen, erklärte Wissing bei der Vorstellung der Ergebnisse in Mainz. „Aber wir haben gezeigt, dass wir im Zusammenklang einen Mehrwert generieren können.“ Wissing bezeichnete die Koalitionsvereinbarung, die am kommenden Donnerstag noch von Parteitagen der drei Partner gebilligt werden muss, als „ein gutes, ein mutiges Programm“ und als Grundlage für eine erfolgreiche Gestaltung der fünf kommenden Jahre. „Das ist keine konservative Koalition“, sagte Wissing. „Das ist eine Koalition der Moderne, des Wandels und des Fortschritts.“