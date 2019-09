Mainz : Wissing: „Die Landwirtschaft steht am Scheideweg“

Mainz Düngeverordnung oder Insektenschutz – über viele agrarpolitische Themen wird heiß diskutiert. Der rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister Wissing sieht den Kurs des Bundes kritisch.

(dpa) Der rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) hat ein Umsteuern in der Agrarpolitik in Deutschland gefordert. „Im Moment läuft alles darauf hinaus, den Strukturwandel zu beschleunigen, kleinbäuerliche Strukturen zu zerstören und große Agrarbetriebe zu fördern“, sagte Wissing anlässlich der Agrarministerkonferenz (AMK) in Mainz in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur. Genau das wolle aber eigentlich niemand. Was in Sachen Insektenschutz und Düngeverordnung in Berlin und Brüssel geplant sei, führe zu immer größeren Agrarfabriken. „Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht fehlsteuern.“