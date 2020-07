Wissing gegen Solar-Pflicht für Hausdächer und Tempo 130

Mainz Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) hat den Forderungen seines grünen Koalitionspartners nach verbindlichen Solaranlagen auf privaten Hausdächern und einem Tempolimit von 130 eine Absage erteilt.

Mit der FDP gebe es eine „konsequent verfassungskonforme Politik“. Daher habe Rheinland-Pfalz in der Corona-Krise so schnell wie möglich so viel wie möglich geöffnet. „Beim Tourismus waren wir die ersten.“ In der Verkehrspolitik baue die FDP Radwege, Öffentlichen Nahverkehr, Straßen und Autobahnen gleichermaßen aus. „Unsere Agrarpolitik stellt Wirtschaften nicht hinten an und hat die Renditen von Investitionen im Blick.“