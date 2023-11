Digitalisierung Wissing: KI-Zentrum soll KI-Prüfkriterien entwickeln

In dem Zentrum für Künstliche Intelligenz (KI) in Kaiserslautern soll laut Bundesdigitalminister Volker Wissing an Kontroll- und Prüfsystemen für die neue Technologie gearbeitet werden. „Es geht darum, dass wir am Ende KI-Prüfkriterien haben, die Vertrauen schaffen“, sagte der FDP-Politiker in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.