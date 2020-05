Wissing kritisiert Verhalten mancher Gastronomen in Krise

Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP). Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing hat das Verhalten mancher Gastronomen bei der Wiedereröffnung ihrer Betriebe in der Corona-Krise kritisiert. Er sei erstaunt über Medienberichte gewesen, wonach Gastronomen die „Kreativität“ besessen hätten, mit Ordnungsbehörden vor Ort einen Kompromiss zwischen der Corona-Bekämpfungsverordnung und ihrem Geschäftsmodell auszuhandeln, sagte der FDP-Politiker am Mittwoch in Mainz.



„Das geht natürlich selbstverständlich nicht.“

Restaurants und Kneipen in Rheinland-Pfalz dürfen seit Mittwoch unter strengen Vorgaben wieder öffnen. Genehmigt ist nur die Bedienung am Tisch, außer am Tisch müssen die Gäste einen Mund-Nasen-Schutz tragen, der ist auch für das Personal obligatorisch. Zulässig ist der Gastrobetrieb zwischen 6.00 und 22.00 Uhr, zudem müssen sich Gäste anmelden und persönliche Daten hinterlassen.