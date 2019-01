später lesen Wissing nennt EU-Agrarpolitik als Schwerpunkt für Konferenz Teilen

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) in Europa ist ein Schwerpunkt für den Vorsitz von Rheinland-Pfalz in der Agrarministerkonferenz der Bundesländer (AMK). Hauptziel sei es, zusammen mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) die Vorschläge der EU-Kommission im Interesse der deutschen Landwirtschaft kritisch zu begleiten und mit konstruktiven Beiträgen die Spielräume für Nachbesserungen zu nutzen, erklärte Agrarminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstag in Mainz. dpa