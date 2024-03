Bahn Wissing: Neue Arbeitsmodelle haben Konfliktpotenzial

In den aktuellen Tarifkonflikten bei der Bahn und im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) werden nach Einschätzung von Bundesverkehrsminister Volker Wissing gesellschaftliche Probleme deutlich. „Wir haben hier gesellschaftliche Konflikte, die auftauchen, weil neue Arbeitszeitmodelle gewünscht sind, die gleichzeitig mit Fachkräftemangel zu einem Konfliktpotenzial werden“, sagte der rheinland-pfälzische FDP-Chef am Rande des Landesparteitags seiner Partei am Samstag in Ochtendung (Kreis Mayen-Koblenz). Zugleich gebe es aber auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, mehr Verkehr auf die Schiene zu verlagern.