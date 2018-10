später lesen Wissing reist nach Frankreich: Besuch bei E-Bus-Hersteller FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Elektromobilität und autonomes Fahren sind zentrale Themen einer Reise des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministers Volker Wissing (FDP) nach Frankreich. Gemeinsam mit Vertretern von neun Unternehmern sowie weiteren Vertretern aus Politik und Wirtschaft brach er am Montag für vier Tage ins Nachbarland auf, wie das Ministerium in Mainz am Montag mitteilte. dpa