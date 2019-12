Wissing will Nitrat-Messstellen überprüfen: Bauern-Demo

Volker Wissing (FDP), rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister, spricht zu Lnadwirten. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Mainz Der rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) hat vor einigen hundert demonstrierenden Bauern in Mainz eine Überprüfung der Nitrat-Messstellen angekündigt. Bei einem Agrargipfel Anfang 2020 solle jeder der Standorte erklärt und Messstellen verlegt werden, wenn ihr Standort nicht sinnvoll sei, kündigte Wissing am Mittwoch in Mainz an.

„Wir brauchen Vertrauen zueinander.“

Der Minister warf der Bundesregierung eine „verfehlte Pflanzenschutzpolitik“ vor und kritisierte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) scharf. Sie habe mit der EU-Kommission ohne Rücksprache mit den Ländern die pauschale Senkung des Düngemitteleinsatzes ausgehandelt.