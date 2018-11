später lesen Wissing will weniger Bürokratie und mehr Investition FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Für die Neugestaltung der EU-Agrarpolitik hat Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) in Bad Dürkheim weniger Bürokratie und mehr Investitionen in neue Technik gefordert. Die Position der Erzeuger als schwächstes und zugleich unverzichtbares Glied der Lebensmittelkette müsse gestärkt werden, sagte er am Montag auf der Versammlung des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz-Süd. dpa