Wissing wirft Bundesregierung Planlosigkeit vor

Mainz Mit scharfer Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung und einem Bekenntnis zu den vom Grundgesetz gewährten Freiheitsrechten der Bürger hat der rheinland-pfälzische FDP-Vorsitzende Volker Wissing den Landesparteitag eröffnet.

„Für uns ist es inakzeptabel, wenn eine Bundeskanzlerin Grundrechte als Privilegien bezeichnet“, sagte er am Samstag bei dem digitalen Treffen. Die Bundesregierung habe in der Pandemie „planlos“ gehandelt. Die Corona-Krise habe viele in Deutschland vorhandene Probleme aufgedeckt. Mit Blick auf die Bundestagswahl im September unterstrich Wissing, der auch Generalsekretär der Bundes-FDP ist, das Ziel der Liberalen, bei der Bildung der nächsten Bundesregierung ein wichtiges Wort mitreden zu wollen.