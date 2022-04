Bildung : WLAN-Abdeckung an Schulen auf nahezu 80 Prozent gestiegen

WLAN-Abdeckung an Schulen auf nahezu 80 Prozent gestiegen

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig spricht in einer Schule. Foto: Sascha Ditscher/Sascha Ditscher/dpa/dpa/Archivbild

Mainz Nahezu vier von fünf Schulen in Rheinland-Pfalz haben mit drahtlosen WLAN-Netzen einen Anschluss ans Internet. Die WLAN-Abdeckung habe sich seit 2018 fast verdreifacht, teilte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag mit.

Die Rahmenvereinbarung sieht eine Unterstützung der Schulträger bei technischer Beratung und Schulung, Anschaffung und Montage der WLAN-Router vor. Die Schulträger werden damit auch von eigenen Vergabeverfahren befreit. Bis 2024 fließen nach Angaben Hubigs rund 330 Millionen Euro an Bundes- und Landesmitteln in die Stärkung der digitalen Bildung in Rheinland-Pfalz.