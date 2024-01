Bildungsministerin WLAN-Basisausstattung an nahezu allen Schulen

Nahezu alle Schulen in Rheinland-Pfalz haben nach Angaben von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) eine Basisausstattung mit WLAN-Anschlüssen. In der Summe verfügten über 90 Prozent aller unterrichtlich genutzten Räume an den Schulen im Land über einen solchen Internetzugang, erklärte die Ministerin auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion in Mainz. In 77 Prozent der Schulen seien alle unterrichtlich genutzten Räume mit WLAN ausgestattet. Da die Abfrage im Frühjahr vergangenen Jahres durchgeführt wurde, sei mittlerweile von einer weiteren Verbesserung der WLAN-Ausstattung auszugehen.