WM-Legende Horst Eckel hat Hüftoperation „gut überstanden“

Der ehemalige Fußballspieler Horst Eckel lächelt während eines Gesprächs in seinem Wohnhaus. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Bühl Wenige Monate vor seinem 90. Geburtstag erholt sich Horst Eckel, der letzte lebende Fußball-Weltmeister von 1954, von einer Hüftoperation. „Er hat es gut überstanden, aber wir haben uns natürlich alle große Sorgen gemacht“, sagte seine Tochter Dagmar Eckel am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur.

Eckel hatte sich die Hüfte gebrochen, sie wurde bereits vor vier Wochen durch eine künstliche ersetzt. Derzeit ist er in einer Reha-Klinik im badischen Bühl. Unklar ist nach Angaben seiner Tochter, wann er entlassen werden kann: „Er geht schon wieder, so zehn bis fünfzehn Minuten am Tag. Aber er braucht noch ein bisschen.“