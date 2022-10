Katholische Kirche : Wo das Bistum Trier jetzt Millionen sparen will – und wo die Gelder weiter fließen

Das Robert-Schumann-Haus in Trier soll nach den Sparplänen des Bistums geschlossen werden. Foto: Hans Kraemer

Trier Das Bistum Trier hat am Mittwoch ein ehrgeiziges Sparpaket veröffentlicht. In den nächsten 13 Jahren sollen bis zu 137 Millionen Euro Ausgaben dauerhaft wegfallen. Welche Bereiche trifft es am heftigsten?

Wenn die Berechnungen der Finanzexperten des Trierer Bischofs stimmen, klafft im Haushalt des Bistums in diesem Jahr eine Finanzlücke in Höhe von rund 37 Millionen Euro. Wenn auf der Ausgabenseite nichts passiert, wird sich das Finanzloch bis zum Jahr 2035 auf 137 Millionen Euro vergrößern. Um das zu verhindern, hat Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg ein Konzept zur Haushaltssicherung initiiert. Am Mittwoch wurde bekannt, in welchen Bereichen die Millionen eingespart werden sollen:

Pfarrei und Pastoraler Raum: Zu diesem Bereich zählen etwa Zuschüsse an die Kirchengemeinden oder die Kosten für das pastorale Personal. Aktuell fließen knapp 148 Millionen Euro in diesen Bereich. Ohne Gegenmaßnahmen würden die Kosten bis 2023 auf 190 Millionen Euro steigen. Nach dem neuen Konzept sollen aber nur 137 Millionen Euro ausgegeben werden. Heißt: Die Ausgaben sollen bis dahin um gut 50 Millionen Euro gesenkt werden. Wie? Durch deutlich weniger Personal, geringere Baukostenzuschüsse und eine Neustrukturierung der Schlüsselzuweisungen an die Pfarreien.

Spezialisierte Felder der Seelsorge: Dazu zählen etwa die Kirchenmusik oder die sogenannte muttersprachliche Seelsorge. Die Kosten sollen um ein Viertel auf 13 Millionen Euro gesenkt werden. Wie? Auch in diesem Bereich geht das Personal zurück, einzelne Felder, etwa die Krankenhausseelsorge, sollen besser refinanziert werden.

Caritas: Die Caritas bekommt in diesem Jahr rund 31 Millionen Euro Zuschüsse vom Bistum. Bis 2035 soll der Betrag zwar auf knapp 33 Millionen Euro steigen, unterm Strich unter Einrechnung der Preissteigerung sinken die Zuschüsse allerdings um 18 Prozent. Welche konkreten Auswirkungen das haben wird, ist noch unklar. Generalvikar von Plettenberg will aber, dass Verwaltungs- und Organisationsstrukturen verschlankt werden und so die Einschnitte bei karitativen Angeboten möglichst gering ausfallen sollen.

Katholische Schulen: Das Bistum Trier hat 20 Schulen, davon zwölf In Rheinland-Pfalz und acht im Saarland. Aktuell fließen jährlich rund 19 Millionen Euro Zuschüsse in diesen Bereich. Statt der bis 2035 geschätzten 24 Millionen Euro will das Bistum aber nur 20 Millionen Euro Zuschüsse zahlen. Heißt: Insbesondere das Land Rheinland-Pfalz soll künftig stärker an den Kosten beteiligt werden. Das Bistum will an den Schulen festhalten: „Da können wir die jungen Menschen und damit auch die Familien prägen“, sagt der Generalvikar.

Kindertageseinrichtungen: 46 Millionen Euro lässt sich das Bistum seine 486 Kitas jährlich kosten. Daran soll sich auch bis 2035 nichts ändern. Heißt aber auch: Die bis dahin anfallenden Kostensteigerungen müssen von den Kommunen und Bundesländern irgendwie kompensiert werden. Die Verhandlungen laufen teilweise schon. „Wir wollen die Trägerschaft behalten“, sagt der Generalvikar.

Jugendseelsorge: Zu diesem Bereich zählt etwa das Haus der Jugend in Bitburg oder die Fachstellen Kinder- und Jugendpastoral. Die Zuschüsse sollen bis 2035 von 8,6 auf 10,4 Millionen Euro steigen. Das kompensiert die Preissteigerungsrate zwar nicht ganz. Aber die Zahlen machen deutlich, dass die Jugendseelsorge – trotz des gestoppten Jugendhauses in Himmerod – ein Schwerpunkt der Arbeit des Bistums bleibt.

Beratung und lebenslanges Lernen: Die Zuschüsse werden bis 2035 um zwölf Prozent auf 16 Millionen Euro zurückgefahren. Davon wird besonders die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) im Bistum betroffen sein. Von derzeit sieben Fachstellen werden drei Standorte übrig bleiben. Die Nachfrage nach den Angeboten der KEB sei deutlich gesunken, heißt es zur Begründung.

Ausbildung kirchlicher Berufe: Dazu zählen etwa die Theologische Fakultät oder das Priesterseminar. Die Zuschüsse in diesem Bereich sollen bis 2035 um fast die Hälfte auf 5,5 Millionen Euro gesenkt werden. Neue Professoren sollen weniger Geld bekommen, Möglichkeiten einer besseren Refinanzierung ausgelotet werden. Letztlich soll auch noch geprüft werden, ob es nicht günstiger ist, angehende Priester wieder in Trier statt in Frankfurt auszubilden.

Info Wo kommt das Geld des Bistums her? Das Bistum Trier rechnet in diesem Jahr mit Gesamteinnahmen in Höhe von rund 444 Millionen Euro. Der größte Teil davon, 328 Millionen Euro, kommt aus der Kirchensteuer. Daneben kalkuliert das Bistum mit rund 70 Millionen Euro Zuschüssen und 20 Millionen Euro Staatsleistungen. Das sind staatliche Entschädigungszahlungen an die Kirchen für frühere Enteignungen. Auf der Ausgabenseite geht der größte Teil – 192 Millionen Euro – für Personal drauf. Viele Millionen Euro fließen als Zuschüsse an die Pfarreien, in die Kindertagesstätten, Schulen oder an den Caritasverband. Aber auch diverse Beratungsangebote oder die Erwachsenenbildung lässt sich das Bistum jährlich viel Geld kosten.

Bischöfliche Verwaltung: Sicherlich ein Signal – auch in diesem Bereich soll kräftig gespart werden. Bis 2035 sollen die Zuschüsse um 34 Prozent auf 30 Millionen Euro jährlich sinken. „Keine ganz leichte Herausforderung“, sagt der Generalvikar. Erreicht werden soll das ehrgeizige Ziel durch weniger Personal und mehr Digitalisierung. Kündigungen sind allerdings nicht geplant; man setzt auf Verrentungen und Versetzungen.