Interview mit Publikumsliebling Jetzt spricht Skipper Heinz-Dieter Fröse über sein Aus bei „Lecker an Bord“

Fröse Die Sendung ist im Grundprinzip so ähnlich wie der Klassiker „Drei Mann auf einem Boot“. Das ist ein uralter Film, der damals schon viele Emotionen beim Publikum auslöste. Ich bin davon überzeugt, dass diese Emotionen auch bei der Sendung „Lecker an Bord“ bei einigen Zuschauern ausgelöst wurden. Das ist vielleicht auch das kleine Geheimnis, wieso die Sendung schon so lange so gut läuft.