Mietreport der Gewerkschaften Wo Mietpreise in der Region Trier am günstigsten und teuersten sind

Mieten wird in Rheinland-Pfalz immer teurer. 2022 lag der Quadratmeterpreis im Land bei durchschnittlich 8,65 Euro, ein Jahr zuvor waren es noch gut sechs Prozent weniger. Diese Zahlen gehen aus dem neuen Mietreport des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) hervor, der am Montag in Mainz vorgestellt wurde. Vor fünf Jahren hatte der DGB seinen ersten Mietreport erstellt. Im Vergleich zu damals sind die Preise im Land sogar um fast 25 Prozent gestiegen. Besonders hoch fallen die Angebotsmieten auf dem Markt in den Großstädten, am Rhein sowie im Grenzbereich Trier-Luxemburg aus. Doch wie genau unterscheiden sich die Kaltmieten auf dem Markt in der Region Trier?