Wetter Woche beginnt mit weiterem Sommertag

Am Dienstag ändert sich das Wetter, mit maximal 12 bis 15 Grad ist es deutlich kühler. Grund ist eine Kaltfront, die von Westen aus über Rheinland-Pfalz und das Saarland zieht. Der Tag beginnt mit vielen Wolken und Regen, der in Richtung Osten abzieht. Danach bleibt es laut DWD trocken, erst am Abend sind im äußersten Westen Schauer möglich. Ab Mittwoch steigen die Temperaturen der Vorhersage zufolge wieder allmählich an, erwartet werden bis 17 Grad, am Donnerstag dann bis 20 Grad.