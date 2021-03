Woche beginnt mit Wolken, Sonne und etwas Schnee

Ein Hund zeichnet sich vor Sonne und Wolken am Himmel ab. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Offenbach Zu Beginn der Woche wechseln sich Sonne und Wolken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ab. Im Saarland und in der Vorderpfalz wird es am Montagvormittag heiter und trocken, während im Norden von Rheinland-Pfalz dichte Wolken und Niederschlag erwartet werden.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte, liegen die Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad. Im Bergland sind Höchstwerte bis 4 Grad möglich.

In der Nacht zu Dienstag verdichten sich die Wolken. Im Norden von Rheinland-Pfalz kann es in der zweiten Nachthälfte etwas Schneeregen oder Schnee mit Glättegefahr geben. Am Vormittag geht der Niederschlag laut DWD-Prognose schnell in Regen über. Im Lauf des Tages gibt es vor allem rund um den Westerwald noch Schauer, sonst bleibt es meist trocken bei Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad. Am Mittwoch steigen die Werte leicht auf 9 bis 12 Grad. Dann heitert der Himmel auch immer wieder mal auf.