Woche beginnt regnerisch und mild

Offenbach Mit Nebel, Regen und milden Temperaturen beginnt die neue Woche in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach vom Sonntag steigen die Temperaturen auf sieben bis zehn Grad, in Hochlagen bis auf sechs Grad.

