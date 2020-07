Woche startet trocken und teils sonnig

Die Sonne scheint am blauen Himmel durch Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Offenbach Die Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland trocken und heiter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte, scheint am Montag bei schwachem Wind teilweise auch die Sonne.

