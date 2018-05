später lesen Wölfe entdecken Truppenübungsplätze: Soldaten erhalten Tipps FOTO: Peter Steffen FOTO: Peter Steffen Teilen

Deutschlands Wölfe entdecken auch Truppenübungsplätze als Revier. Wie Major Claas Gärtner in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur sagte, „wurden in einigen wenigen Fällen auf Übungsplätzen mit Wildkameras Wölfe nachgewiesen“. Vor rund zehn Jahren sei auf dem Truppenübungsplatz Munster in der Lüneburger Heide in Niedersachsen auch ein Soldat einem der Raubtiere begegnet. dpa