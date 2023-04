Wohin mit dem strahlenden Müll? Warum auch Rheinland-Pfalz bei der Suche nach einem Atom-Endlager eine Rolle spielt

Trier · In Deutschland sind vor knapp zwei Wochen die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet worden. Doch die Frage, wo der hoch radioaktive Müll gelagert werden soll, ist noch immer ungeklärt – genau wie in Belgien. In Frankreich hingegen laufen die Planungen für ein Endlager unweit unserer Region.

27.04.2023, 21:53 Uhr

Wohin mit dem Atommüll? Foto:dpa Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Seit knapp zwei Wochen ist die Atomenergie in Deutschland Geschichte. Die letzten drei verbliebenen Kraftwerke gingen nach einer dreimonatigen Verlängerung endgültig vom Netz. In den nächsten Monaten soll mit dem Rückbau der Meiler begonnen werden.