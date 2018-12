später lesen Wohl aus Angst vor Abschiebung: Afghane verletzt sich selbst FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Vermutlich aus Angst vor einer Abschiebung hat sich junger Afghane mit einem Messer in der Ausländerbehörde in Kaiserslautern selbst verletzt. Der 21-Jährige sei am Morgen ohne Termin oder Aufforderung in den Amtsräumen erschienen und habe verlangt, seine Duldung in eine Aufenthaltserlaubnis umwandeln zu lassen, sagte eine Sprecherin der pfälzischen Stadt am Mittwoch. dpa