Wohn- und Firmengebäude in Flammen: Bahnstrecke gesperrt FOTO: Carsten Rehder

Wegen eines Brandes in einem Wohn- und Firmengebäude in der Ortsgemeinde Wallertheim (Kreis Alzey-Worms) ist die in der Nähe verlaufene Bahnstrecke zwischen Armsheim und Bingen am Dienstagnachmittag gesperrt worden. dpa