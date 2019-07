Wohn- und Geschäftshaus geht in Flammen auf

Bitburg Ein Feuer hat in der Nacht zum Sonntag ein Wohn- und Geschäftshaus in Bitburg zerstört. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach riefen Anwohner die Einsatzkräfte, weil Müllcontainer am Haus brannten.

