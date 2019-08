Wohneigentumsquote im Saarland kräftig gesunken

Köln/Saarbrücken Die Zahl der Menschen, die im Saarland als Eigentümer eines Hauses oder einer Wohnung in den eigenen vier Wänden wohnen, ist rückläufig. Nach einem Gutachten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ist die Wohneigentumsquote vom Jahr 2010 bis 2017 von rund 63 Prozent auf 51 Prozent gefallen.

„Das ist in der Tat erstaunlich, weil das Saarland traditionell zu den Bundesländern gehört, in denen die Quote sehr hoch ist“, sagte Michael Voigtländer vom IW in Köln als Mitautor der Studie.