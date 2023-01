Soziales : Mehr Wohngeld für viel mehr Bürger: Kommunen fürchten Flut von Anträgen

Trier/Bitburg/Wittlich Das neue Wohngeld ist höher und soll deutlich mehr Menschen helfen. Mag Berlin auch einen schnellen Geldsegen versprochen haben: Bis der bei den Betroffenen ankommt, wird es Monate dauern. In Trier sogar mehr als ein halbes Jahr. Denn den Kommunen fehlt das nötige Personal.

Je teurer alles wird, desto schwerer fällt es vielen Menschen, ihre Miete zu zahlen oder Hauskredite zu tilgen. Erleichterung soll nun das neue Wohngeld bringen, das man seit dem 1. Januar bei der Stadt Trier und den Kreisverwaltungen der Region beantragen kann. Dieses fällt deutlich höher aus als zuvor. Der staatliche Zuschuss wird um durchschnittlich 190 Euro im Monat aufgestockt. Damit erhalten Haushalte im Schnitt rund 370 Euro monatlich. Zudem können nun deutlich mehr Menschen profitieren: Zu den bisher 600.000 Wohngeld-Haushalten sollen bundesweit bis zu 1,4 Millionen weitere dazukommen. Auch in der Region rechnet man damit, dass sich die Zahl der Antragsteller zumindest verdoppelt wie im Kreis Bernkastel-Wittlich, wo es statt rund 600 dann 1200 gäbe, oder sogar mehr als verdreifachen wird wie in Trier, wo wohl statt gut 1000 mehr als 3000 Anträge eingehen.

Schon jetzt steht nach unserer Recherche fest, dass ein zentrales Berliner Versprechen kaum zu halten ist. Eigentlich sollen nämlich vereinfachte Verfahren dafür sorgen, dass das Geld schnell fließt – also noch im Januar und Februar.

Tatsächlich reicht es neuerdings, beim Amt anzurufen oder eine Mail zu schreiben, um einen Antrag zu stellen. Schnell wird es dennoch nicht gehen. „Für den Bürger wird es einfacher, aber nicht für uns“, sagt Thomas Müller, Sprecher der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, die bis Mitte des Jahres acht neue Mitarbeiter einstellen will. Drei haben ihre Arbeit bereits begonnen. Weitere werden gesucht – ähnlich läuft es auch in anderen Sozialämtern, doch der Fachkräfte-Markt sei leer. Und dann müssen die Leute ja auch erst noch geschult werden.

Die Stadt Trier kündigt schon jetzt an, dass sie die zu erwartende Antragsflut mit dem vorhandenen Personal nicht bewältigen kann. „Wir gehen daher von einer Bearbeitungszeit von mindestens sechs Monaten aus“, erklärt der städtische Sozialamtsleiter Hans-Werner Meyer. Das bedeutet für Bedürftige: Sie müssen warten und schauen, wie sie über die Runden kommen.

Dennoch sollte man den Antrag so schnell wie möglich stellen: Das Geld wird nämlich rückwirkend gezahlt.

In Wittlich rechnet man mit einer Bearbeitungszeit von acht Wochen, im Eifelkreis Bitburg-Prüm kann man noch nicht absehen, ob es zu Verzögerungen kommt. „Der Doppel-Wumms ist bei uns eher ein Doppel-Rumms“, sagt Müller. Das sei alles nicht so einfach, wie Berlin sich das vorstelle.

Wohngeld können nun alle Haushalte beantragen, die wenig Geld haben, aber noch keine anderen Leistungen wie Bürgergeld bekommen. Das gilt sowohl für Mieter als auch für Menschen, die in ihren eigenen vier Wänden wohnen. Künftig sollen auch jene in den Genuss von Wohngeld kommen, die den Mindestlohn verdienen oder eine Rente in vergleichbarer Höhe haben.